في شهره الأول.." كل يوم من ده "لحماقي يتصدر يوتيوب بأكثر من 73 مليون مشاهدة

كتبت - تقى عادل

يمر اليوم الشهر الأول على صدور الألبوم الجديد للفنان محمد حماقي"كل يوم من ده"، وهو الألبوم السابع في مشوار حماقي الفني، ويأتي بعد مرور أكثر من 3 أعوام على ألبوم "عمره مايغيب" الذي طرحه في صيف 2015. ومازال يحتفظ الألبوم بالصفة "المليونية" التي تميز بها فور صدور الألبوم في 24 يناير الماضي، حيث حقق الألبوم في شهر واحد مايقرب من 74 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث بلغت عدد مشاهدات الـ20 أغنية 73.859.337 مليون .

وكانت أغنية "م البداية" هي بطلة المشاهدات بين الأغنيات العشرين للألبوم، حيث سجلت أعلى مسبة مشاهدة تخطت الـ13 مليون، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:

عمرو مصطفى، توزيع: نادر حمدي. كما سجلت أغنيتي "كفاية حلول وسط، عيوني سهران" أكثر من مليون مشاهدة، بينما حققت 8 أغنيات أكثر من 2 مليون مشاهدة وهم"يزلزل، ليلى، واعمل إيه، ياغربة، خلينا زي مااحنا، عاش من شافك، لاعتاب ولاحيرة، راضيني". وسجلت 6 أغنيات أكثر من 3 مليون مشاهدة وهم" كل يوم من ده، بقيت معاه، قدام الناس، راسمك في خيالي، الحكاية حكايتنا".

أما أغنيتي "ياستّار، قالوا عنك" حققت أكثر من 4 مليون مشاهدة، وتجاوزت أغنيتي "صور، خدني إليك" حاجز الـ5 مليون مشاهدة.

ولم تقتصر الملايين على أغنيات الالبوم فحسب، بل حققت قائمة التشغيل الكاملة للألبوم المعروفة بـ"بلاي ليست" أكثر من 5 مليون مشاهدة في شهر واحد. يعتبر ألبوم "كل يوم من ده" هو الألبوم الشتوي الأول لحماقي، حيث اعتاد جماهيره على الإستماع إلى ألبوماته في فصل الصيف طوال ألبوماته الـ6 السابقة، ويضم 20 أغنية للمرة الاولى في رصيد حماقي الغنائي تعامل فيهم مع كبار الشعراء ومنهم"أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين" ومن الملحنين"عمرو مصطفى، محمد النادي" ومن الموزعين"تميم، توما، نادر حمدي".

وقام حماقي بإحياء عدة حفلات بعد طرح ألبومه الجديد وأهمهم حفل نادي الشمس الذي شهد حضور جماهيري غفير من محبيه، والذي قدم فيه الكثير من أغنيات الألبوم وسط ترديد جمهوره الأغنيات معه بالرغم من مرور أسبوعين فقط على طرح الألبوم، بالإضافة إلى حفله في بورسعيد بمناسبة أفتتاح مدينة سكنية جديدة هناك.