شاهد.. زوج أيتن عامر يكشف عن مرض ابنه

كتبت - مي صادق

نشر مدير التصوير محمد عز العرب، زوج الفنانة أيتن عامر، صورة كف نجله الصغير بعد تعليق الـ"كانيولا" فيه لتركيب المحاليل، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحيةعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك" .

وعلق "عز العرب" على الصورة قائلًا: "يا رب، اللهم إنك وهبت لي يوسف من غير حول مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك من غير حول مني ولا قوة".

والجدير بالذكر ان الفنانة أيتن عامر تجسد دور "نعمة" زوجة حماده هلال، خلال مسلسل "ابن أصول" ويشاركهم في العمل كل من "رانيا منصور، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلي، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد"، وغيرهم.