زينة تحقق حلم معجبتها بجلسة تصوير بالبيجامة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المصرية زينة تحقيق حلم واحدة من معجباتها، والتي تدعى “سناء”، ويتمثل حلمها في أن تصبح خبيرة ماكياج.

الفنانة المصرية سمحت لمعجبتها بأن تضع لها الماكياج في جلسة تصوير حديثة خضعت لها من داخل منزلها، ظهرت فيها مرتدية البيجامة، وقد أطلت بمكياج هادئ أبرز جمال ملامحها.

زينة شاركت جمهوها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعبرت عن إعجابها الشديد بالماكياج الذي وضعته لها معجبتها على عكس توقعها.

حيث قالت: “لما ألاقي واحدة من الفانز بتوعي ..ت بقي من اقرب أصدقائي وأختي كمان.. واشوفها بتحقق حلم من أحلامها انها تكون makeup artist وتاخد كورسات وتحاول تحقق حلمها...وأحاول أساعدها وانا من جوايا بقول معلش بقي ما انا بحبها حتي لو ماكياجها وحش او تقيل عكس مابحب عادي”.

وأضافت: “بس انه يطلع خفيف ومن اكتر المرات اللي حبيت فيها شكلي الحمد لله ...كنّا قاعدين في البيت وقلنا نجرب بلبس البيت طلعت الصور دي.. بجد تسلم ايدك المكياچ تحفه اشكروها معايا #بنت_المغرب #المغرب @sanaa_beauty5 ربنا يكرمك ويوفقك في كل حياتك يا حبيبتي”.

ومن ناحية أخرى، اعترت زينة لجمهورها مؤخرا عن المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، لمشاركتها في 3 أعمال سينمائية بفيلم «التاريخ السري لكوثر»، وفيلم «كل سنة وأنت طيب»، والثالث سيكون مفاجأة.