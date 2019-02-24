نوال الكويتية تشعل حفل ختام مهرجان «فبراير الكويت» بمشاركة عبادي الجوهر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة نوال الكويتية حفل ختام فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” بمشاركة الفنان السعودي عبادي الجوهر.

الفنان عبادي الجوهر أشعل أولى فقرات الحفل بمجموعة كبيرة من أشهر أغانيه، والتي قدمها على نغمات عوده، كما قام بغناء أغنية جديدة أداها لأول مرة على المسرح، وهي أغنية “فيني حنين”.

أما الفنانة نوال الكويتية فقد أحيت ثاني فقرات الحفل، بمجموعة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، ومنها أغنية “أكو مثلك”، و”مثل النسيم”، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتألقت الفنانة الكويتية خلال الحفل بفستان وردي طويل منفوش من أسفل، وضخم عند الذراعين، من توقيع المصمم العالمي زهير مراد، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة مميزة بلمسات ميشيل لايون.

نوال أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية رقيقة من مجوهرات الفارس، وتزينت بمكياج ترابي هادئ أضفى عليها مزيدا من الجمال بأنامل مشاعل عجيل، واستعرضت الفنانة إطلالتها من خلال مجموعة صور نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

وكان سالم الهندي رئيس شركة روتانا في استقبال عبادي الجوهر ونوال الكويتية، والتقط صور معهم في كواليس الحفل.