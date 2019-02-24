نيكولا معوض يحتفل بعيد ميلاده الـ40 في سهرة صاخبة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان اللبناني نيكولا معوض بعيد ميلاده الـ40 في سهرة صاخبة بأحد الملاهي الليلية في بيروت.

سهرة عيد الميلاد حضرتها خطيبته، الفنانة اللبنانية لارا رين، وعدد من أصدقائهما المشتركين، وفي مقطع من أجواء الحفل، ظهر نيكولا يحتضن لارا خلال اطفائه شمع عيد ميلاده، وسط تصفيق حار من الحضور.

يُذكر أن نيكولا معوض احتفل بخطبته على لارا سبتمبر الماضي بعد قصة حب جمعتهما، وقد كشف الفنان اللبناني عن كواليس تقدمه لحبيبته ضمن عرض مسرحي في اليونان، حيث قال: «اتفقت مع إحدى الممثلات بالعرض أن تساعدني في ذلك، فطلبت مني خلال العرض أن أساعدهم في التمثيل، وصعدت على المسرح وكأنني أحد أفراد العرض، ورقصت مع الفنانة التي تجسد دور والدة لارين في المسرحية ثم وقفت و طلبت يدها أمام الجمهور، وذلك في شهر سبتمبر الماضي».

من ناحية اخرى، يُعرض لنيكولا معوض حالياً مسلسل «طلعت روحي» عبر شاشة cbc الفضائية المصرية، وهو العمل الذي يشارك في بطولته أمام إنجي وجدان، إسلام إبراهيم، ميار الغيطي، وغيرهم، والعمل من إخراج رامي رزق الله.