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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
حضرت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيندال جينر، حفل عشاء دار أزياء “Versace”، وذلك على هامش أسبوع الموضة فى ميلانو، حيث ظهرت كيندال مرتدية فستانا قصيرا يجمع اللونين الأسود والأبيض.
وحضرت الحفل النجمة والسوبر موديل بيلا حديد وشقيقتها جى جى حديد، وقد سجلت عدسات البابارتزى عدة صور للنجمات خلال توجههن لمكان الحفل.
وكذلك شهد حضور الحفل السوبر موديل كايا جربر ابنة النجمة ساندى كراوفورد، وقد خطفت كايا الأنظار بإطلالتها الأنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا ذا تصميم مثير.
وعلى جانب أحر، خطفت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة والعارضة الأمريكية الشابة كيندال جينر، الأنظار تجاهها، يوم الثلاثاء 12 فبراير، وذلك خلال حضورها حفل Stuart Weitzman الذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 23 عاما، تبدو مذهلة بارتدائها جاكت قصير باللون البرتقالي، وهي واحدة من أرقي تصميمات دار أزياء ” Blazé Milano ” ووصل سعرها إلى 1720 جنيه استرليني، وذلك دون بنطلون.
كانت هذه تفاصيل خبر كيندال جينر وجي جي حديد يخطفن الأنظار خلال حفل عشاء«Versace».. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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