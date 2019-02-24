بعد الانتقادات التي تعرض لها فيلمه الأول.. غادة عادل تدعم نجلها بهذه الطريقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض عبدالله الهواري، نجل الفنانة المصرية غادة عادل، للكثير من الانتقادات مؤخرا بسبب فيلمه الأول “العفريت”.

غادة عادل قررت دعم ابنها، بأن نشرت بوستر الفيلم على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “شاهدوا فيلم بودي.. فخورة بك لأنك نجحت في تقديم فيلم قصير رغم صغر عمرك.. انطلق يا بودي”.

وكان عبدالله الهواري قد عبر عن عدم رضائه عن فيلم “العفريت”، بقوله: “أنا بعتذر يا جماعة، لأني معرفتش أوصل الفكرة لكن الخطأ في أنا لأني معرفتش أوضح فكرة الفيلم جيدًا”.

وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “وأشكر كل الأراء اللي شجعتني، ولكل المنتقدين اللي بينتقدوا بطريقة ليست جيدة انتظروا الأيام المقبلة أفلام جيدة”.

وفيلم «العفريت»، من تأليف عبدالله الهوري، وإخراجه ومن إنتاج والده المخرج مجدي الهواري.

وكانت غادة عادل قد ظهرت في الفيلم كضيفة شرف وذلك دعمًا لابنها في أول عمل فني له كما قام والده المخرج مجدي الهواري بإنتاج الفيلم، وحظي الفيلم بعدد من الاتقادات بسبب عدم وضوح قصته.

يذكر أن الفنانة المصرية لديها خمسة أبناء من طليقها المخرج مجدي الهواري هم: “عبدالله، ومريم، ومحمد، وحمزة، وعزالدين”.