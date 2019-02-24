سما المصري تزور مستشفى سرطان الأطفال 57357.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

زارت الفنانة والراقصة المصرية سما المصري مستشفى سرطان الأطفال 57357.

سما شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» بصور من زيارتها للمستشفى، حيث قضت وقت ممتع مع الأطفال، وغنت ورقصت معهم.

سما طلبت من جمهورها عبر حسابها الخاص زيارة الأطفال وقضاء الوقت معهم لأن ذلك يرفع من روحهم المعنوية كما أن ثوابه عظيم، وأشادت بالدور الذي يقوم به كل العاملين بالمستشفى، وختمت رسالتها بالدعاء للمرضى.

جمهور سما أبدى إعجابه الشديد بالصور من خلال عدد كبير من التعليقات وشكرها على هذه اللفتة الطيبة.

سما المصري من مواليد عام 1976، تخرجت من آداب لغة إنجليزية، عملت في بدايتها كذيعة لقناة المحور، ولكنها تركت المجال وتفرغت للعمل الفني.

قدمت سما أول كليب باسم «منفسن»، مع المخرج سامح عبدالعزيز، ثم مثلت وغنت كليب «أحمد يا عمر»، وشاركت في حفلات عدد من النجوم مثل مجد القاسم وحكيم.

من الأفلام التي شاركت فيها: «مجانين نص كم»، في عام 2007، كما شاركت في فيلم «الدادة دودي، وعلى واحدة ونص».