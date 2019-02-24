- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
زارت الفنانة والراقصة المصرية سما المصري مستشفى سرطان الأطفال 57357.
سما شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» بصور من زيارتها للمستشفى، حيث قضت وقت ممتع مع الأطفال، وغنت ورقصت معهم.
سما طلبت من جمهورها عبر حسابها الخاص زيارة الأطفال وقضاء الوقت معهم لأن ذلك يرفع من روحهم المعنوية كما أن ثوابه عظيم، وأشادت بالدور الذي يقوم به كل العاملين بالمستشفى، وختمت رسالتها بالدعاء للمرضى.
جمهور سما أبدى إعجابه الشديد بالصور من خلال عدد كبير من التعليقات وشكرها على هذه اللفتة الطيبة.
سما المصري من مواليد عام 1976، تخرجت من آداب لغة إنجليزية، عملت في بدايتها كذيعة لقناة المحور، ولكنها تركت المجال وتفرغت للعمل الفني.
قدمت سما أول كليب باسم «منفسن»، مع المخرج سامح عبدالعزيز، ثم مثلت وغنت كليب «أحمد يا عمر»، وشاركت في حفلات عدد من النجوم مثل مجد القاسم وحكيم.
من الأفلام التي شاركت فيها: «مجانين نص كم»، في عام 2007، كما شاركت في فيلم «الدادة دودي، وعلى واحدة ونص».
كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري تزور مستشفى سرطان الأطفال 57357.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.