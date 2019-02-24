نجما مسرح مصر يسخران من أمير كرارة والأخير يهدد بضربهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان المصري أمير كرارة، هدية خاصة من نجمي مسرح مصر مصطفى خاطر، ومحمد أنور.

أمير كرارة، استلم الهدية على الهواء خلال تقديمه لحلقة «سهرانين»، والذي يقدمه عبر فضائية on e، وفوجئ كرارة بأغرب هدية والتي كانت عبارة مجموعة متنوعة من الشنبات بكل أشكالها ليبدأ الإثنان في إلقاء الإفيهات.

وقال خاطر في البداية، إن الهدية لن تنفجر في وجهه، فرد أمير بأنه سوف يضربهما لو اتضح أنها مقلب لينفجر الثلاثة في الضحك فور فتح الهدية.

وعلّق أمير بأنه سوف يعاقب محمد أنور بجعله يعلق أحد الشنبات طوال الحلقة، وقال خاطر إن هذه الشنبات حتى لا يكون شنب كرارة وحيداً إذا قرر أن يحلقه.

وحكى أمير أنه عندما حلق ذقنه بعد الانتهاء من تصوير مسلسل «كلبش»، وقف أمام المرآة متعجباً من شكله، وأكد أن كل من يعمل في المسلسل أطلق شنبه وكأنه قد أصبح شرطاً للعمل.

يذكر أن امير كرارة، ينشغل بتصوير الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.