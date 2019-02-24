“ناشونال جيوغرافيك”.. أوّل علامة تجارية تحقق هذا الإنجاز

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت “ناشونال جيوغرافيك” عن وصول عدد متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” لما يفوق 100 مليون متابع، لتصبح بذلك أول علامة تجارية تحصل على هذا الرقم الهائل من المتابعين على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بتبادل الصور ومقاطع الفيديو.

وبذلك ينضم حساب “ناشونال جيوغرافيك” على تطبيق “إنستغرام” إلى المشاهير الذين حصلوا على لقب الأكثر متابعة على “إنستغرام” مثل بيونسي، وكيم كارداشيان، وجاستن بيبر و تايلور سويفت وغيرهم.

والجدير بالذكر أن علاقة “ناشونال جيوغرافيك” لم تنقطع مع التصوير منذ 130 عامًا أي منذ نشر أول صورة فوتوغرافية في مجلتها عام 1889 وحتى عصرنا الحالي بما يشمله من تقدم تكنولوجي قادت فيه “ناشونال جيوغرافيك” “التصوير الفوتوغرافي” حتى أصبحت أكثر العلامات التجارية متابعة على موقع مشاركة الصور الأول في العالم.