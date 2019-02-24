كولومبيا تفجر منزل بابلو اسكوبار – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: فجّرت السلطات الكولومبية مبنى “موناكو”حيث أقام تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار بمدينة مديين الكولومبية. وقد وثّقت عملية التفجير بفيديو حيث استغرقت عملية محو “امبراطورية اسكوبار” ثلاث ثوانٍ فقط. وتجمع المئات لمشاهدة الحدث، فيما أعلنت بلدية المدينة أنها ستقيم نصباً تذكارياً وحديقة مع متحف مكان المبنى تكريما لذكرى عائلات ضحايا اسكوبار. وأشار عمدة ميديين فيديريكو جوتيريز للصحافيين ان مبنى “موناكو” الذي عاش فيها اسكوبار في الثمانينات كان “رمزاً للشر وسوء السمعة”. يذكر أن السلطات الكولومبية، قد قتلت اسكوبار بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، في صراع دموي عام 1993.

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