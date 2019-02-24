لطائر المبكر يعود للمنافسة بالرغم من أحداثه الدرامية الحزينة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد المسلسل التركي الشهير "الطائر المبكر" للصدارة والمنافسة بقوة من جديد، فبعد خيبة الأمل التي حققها المسلسل في الحلقتين السابقتين 29 و30، وتراجعه من المركز الأول إلى الثالث في قائمة الأكثر مشاهدة، جاءت الحلقة الـ 31 والتي عُرضت يوم أمس السبت لُتعيد المسلسل إلى المنافسة من جديد، وتتصدرالحلقة قائمة الأكثر مشاهدة، بالإضافة لتصدرها قائمة الأكثر تداولًا على محرك البحث غوغل.

وبالرغم من أن احداث الحلقة الـ 31 لم تعجب عددا من الجمهور العربي، والذي وصفها بـ "الدرامية والحزينة" خصوصًا ان المسلسل ينتمي إلى فئة الرومانسي الكوميدي، إلا أن هذا التغيير الكبير على الأحداث ساعد على إعادة العمل للمنافسة وتحقيق أعلى المشاهدات.

يُشار إلى أن نجمي المسلسل جان يمان وديميت أوزدمير استطاعا الحصول على لقب أكثر ثنائي يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور، بسبب قصة الحب المميزة التي يقدمانها.

وحصد النجم التركي الشاب جان يمان جائزة أفضل ممثل كوميدي صاعد في الحفل الذي أقامته مجلة GQ مؤخرًا وسط دعمه زميلته في العمل ديميت اوزدمير.

وُتشارك اوزدمير جمهورها باستمرار صورا من كواليس تصوير المسلسل تجمعها بزميلها جان يمان، وتُظهر الصور مدى انسجامهما.