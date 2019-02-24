شكرا لقرائتكم خبر عن منذ بدء الاستعدادات الأولى للحفل.. ما هى الشائعة التى لا تنسى حول الأوسكار 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد عالم هوليوود مادة خصبة لانتشار الشائعات كونه يضم عددًا هائلاً من النجوم والنجمات، وبالتزامن مع إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار على مسرح دولبى فى هوليوود بلوس أنجلوس فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الشائعة التى لا تنسى والتى انتشرت منذ عدة أسابيع أن النجم العالمى إيدى ميرفى سيحل محل النجم العالمى "كيفن هارت" الذى اعتذر عن تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 والمقرر إقامته الليلية .

وزعم موقع "RadarOnline" الذى نشر الشائعة أن القائمين على حفل الأوسكار تواصلوا مع إيدى ميرفى وعرضوا عليه مبلغًا ضخمًا ليقبل أن يقدم الحفل بدلاً من كيفن هارت لكن ميرفى نجم الكوميديا رفض العرض.

وتواصل موقع "جوسيب كوب" مع المتحدث باسم ايدى ميرفى الذى بدوره نفى تمامًا ما تردد حول تقديمه للحفل .

يذكر أن القائمين على الحفل قرروا أن يكون حفل الأوسكار الـ91 بدون "مذيع" وهو الخبر الذى أثار الكثير من الجدل .