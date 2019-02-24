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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من الأوسكار.. شاهد SHALLOW لـ ليدى جاجا وبرادلى كوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق النجمة العالمية ليدى جاجا، ونجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، رؤيتهما فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، فى الساعات الأولى من صباح الاثنين، وقيامهما بتأدية أغنية SHALLOW، وذلك ضمن الفقرات الغنائية فى الحفل.
a star is born
قدمت ليدى جاجا وبرادلى كوبر أغنية SHALLOW ضمن سياق أحداث فيلم A Star Is Born، والذى تم طرحه فى دور السينما العالمية فى العاشر من أكتوبر 2018، هو فيلم دراما غنائي أمريكى.
lady gaga and bradley cooper a star is born
وقد حظى فيلم A Star Is Born بأن يكون ضمن ترشيحات المنافسة على جوائز الأوسكار 2019، وذلك بعدما أصبح مرشحا للحصول على 7 جوائز، هى: أفضل فيلم، أفضل ممثلة، أفضل ممثل، أفضل ممثل مساعد، أفضل Sound Mixing، أفضل كتابة لسيناريو مقتبس، أفضل أغنية أصلية.
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