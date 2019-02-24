نجلاء بدر أحدث المنضمين لفريق "تصفية حساب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تعاقد المنتج أيمن عبدالباسط مع الفنانة نجلاء بدر على المشاركة في بطولة فيلم "تصفية حساب" للمخرج أحمد عبدالباسط. وجاء التعاقد مع نجلاء لتكون أحدث المنضمين للفيلم، المقرر بدء تصويره أول أبريل المُقبل، إذ يستكمل المخرج أحمد عبدالباسط المعاينات والتحضيرات الخاصة بالعمل وباقي المفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في البطولة. "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد ومحمود حميدة ووليد فواز ويسرا اللوزي ونجلاء بدر، تأليف مصطفى حمدي وإنتاج أيمن عبدالباسط "فيلم أوف إيجيبت" وإخراج أحمد عبدالباسط.

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