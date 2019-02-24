شاهد: فرقة سعودية تثير رعب نجوى كرم وتدفع أحمد حلمي وعلي جابر للاختباء

حالة من الرعب سيطرت على الفنانة نجوى كرم، بسبب عرض لمتسابقين سعوديين على مسرح عرب غوت تالنت، تم تقديمه بواسطة طائرات التحكم عن بعد.

دخل المتسابقون السعوديون على مسرح عرب غوت تالنت بطائرتين، لتحلق في الاستوديو مما أصاب نجوى كرم بالرعب قليلاً ودفعها إلى الصراخ.

وبعد أن انتهت الفرقة السعودية من عرضها، أكد الفنان أحمد حلمي أن ما قدموه رائعاً ولكنه لم ينبهر كثيراً، وبالرغم من ذلك سوف يمنحهم “نعم”، وعندما جاء الدور على نجوى كرم لتعبر عن رأيها طلب منها المتسابقين أن تمسك بجهاز التحكم عن بعد وتجرب تحريك الطائرات.

صعدت نجوى كرم على المسرح من أجل تجريب تحليق الطائرات بنفسها، مما دفع أحمد حلمي والعميد علي جابر للمزاح معها، ليختبئا تحت الطاولة خوفاً من أن تصطدم الطائرة في وجهيهما.

نجوى كرم منحت المتسابقين السعوديين “نعم”، بينما رفض علي جابر منحهم موافقته، على أمل أن يقدموا عرضاً أكثر انبهاراً المرة المقبلة.