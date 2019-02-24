بالفيديو.. ريان جيلر يكشف قول والدة حلا الترك له: مصختها… ما القصة؟

كشف نجم شبكات التواصل الاجتماعي ريان جيلر أن منى السابر والدة النجمة البحرينية حلا الترك قالت له في وقت سابق “مصختها”، بمعنى “زودتها بشكل سيء”.

وأكد جيلر أنه معجب بالترك كفنانة، مشدداً مرة جديدة على أن لا علاقة عاطفية تجمعهما وأن الأخيرة سعدية بدعمه لها.

ورداً على كلام الأم قال: “يمكن لأن حلا فتاة، وكل أم تخاف على ابنتها”.

وانتشرت مؤخراً أخبار تفيد بأن علاقة عاطفية تجمعهما. ورداً على ذلك ظهرت الفنانة في مقطع فيديو برفقة والدتها، ونفت من خلاله وجود تلك العلاقة، وقالت إن ما بينهما مجرد “معزة”.

وتقدمت منه بالشكر لكونه أحد معجبيها. وقالت خلال بث مباشر ظهرت فيه برفقة والدتها منى السابر: “أعزه وأشكره لأنه من معجبيني”.

وتساءلت: “بس إنو نحب بعض؟”، مضيفة أنها لن تكذب في حال حدث ذلك. وتابعت: “وايد كبرتوا الموضوع”.

كذلك ذكرت والدتها أن لا صحة لما تم تداوله مؤخراً وقالت: “ما في شي من هذا الكلام وعيب الواحد يتكلم على بنات الناس”.