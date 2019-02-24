نجلاء بدر تتعاقد على بطولة "تصفية حساب" مع عمرو سعد

كتبت - إيمان محمد تعاقد المنتج أيمن عبدالباسط مع الفنانة نجلاء بدر على المشاركة في بطولة فيلم "تصفية حساب" للمخرج أحمد عبدالباسط. وجاء التعاقد مع نجلاء بدر ليكون خامس التوقيعات الرسمية للعمل، المقرر بدء تصويره أول أبريل المقبل، حيث يستكمل المخرج أحمد عبدالباسط المعاينات والتحضيرات الخاصة بالعمل وباقي المفاوضات مع عدد من النجوم بدء تصويره أول أبريل المقبل، حيث يستكمل المخرج أحمد عبدالباسط المعاينات والتحضيرات الخاصة بالعمل وباقي المفاوضات مع عدد من النجومللمشاركة في بطولة الفيلم الذي سيضم عدد كبير من الأبطال. ويذكر أن فيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد ومحمود حميدة ووليد فواز ويسرا اللوزي ونجلاء بدر وتأليف مصطفي حمدي وإنتاج أيمن عبدالباسط (فيلم أوف إيجيبت) وإخراج أحمد عبدالباسط.

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