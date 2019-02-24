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قدمت فرقة "إيجيبشيان بروجيكت" حفلها بساقية عبدالمنعم الصاوى، مساء، أمس السبت، وسط "دندنات" وترحيبات الجمهور طوال فترات الحفل التى عبرت عنه رقصاته المتتالية وتمايله مع كلمات الأغنيات المقدمة إليه فى أغلفة موسيقية مميزة بصحبة الآلات الموسيقية فوق خشبة المسرح.
بدأ الحفل سريعا على نغمات موسيقية مميزة سبقت أولى أغنيات الحفل التى سجلها الفريق باسم "ياورد"، وهىأغنية جديدة من باقات غنائية قدمها الفريق لأول مرة التى كانت (حاجات وساعات) وتلتها أغنيات (أنت أنا ومنين أجيبك)، ووسط ترحيبات كبيرة من الحضور استكمل الفريق حفله بمقطوعة موسيقية بعنوان "زار" تلتها أغنيات (ياصاحبى وعينى ياليل)، وتخلل الحفل بعض فقرات العزف المنفردة على آلات
أما أغنية "سقانى الغرام" كانت بطلة الحفل، حيث كرر الفريق تقديمها للجمهور، وتعالت خلالها الصيحات والترحيبات المؤيدة بشكل كبير.
وفى ختام الحفل تسارعت كاميرات الجمهور الشخصية لتسجل مع الفريق صورا تذكارية تعبر عن مدى سعادته بأجواء الحفل حتى لحظاته الختامية، أما عن الفريق فهو يجمع بين الموسيقى الشرقية والإنشاد الصوفى.
واستطاع الفريق بموسيقاه الساحرة بالآلات الشرقية مع الإيقاعات المختلفة والمتنوعة أن يقدم نوعا جديدا من الغناء الصوفى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فريق "إيجيبشيان بروجيكت" يطلق ثلاث أغنيات جديدة في حفلها بالساقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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