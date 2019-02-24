شاهد.. أوس أوس يهنئ بشوي طاهر بعيد ميلاده

اوس اوس وبيشوي

كتبت - إيمان العوضي :

حرص الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس" علي تهنئة صديقة الفنان بيشوي طاهر نجم مسرح مصر بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر أوس أوس صورة له

عبر حسابه برفقة بيشوي من كواليس إحدي عروض مسرح مصر، وعلق قائلًا: "كل سنة وإنت طيب يابيشوووو وعقبال مليون سنة يادكتور".يذكر أن أوس أوس احتفل أمسمع طاقم عمل مسرح مصر، بآخر أيام الموسم السادس، ويشاركه في بطولتها الفنان أشرف عبدالباقي وعدد كبير من الشباب منهم على ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن" ويزو"، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوى طاهر، وغيرهم.