- 1/2
- 2/2
اوس اوس وبيشويكتبت - إيمان العوضي :
حرص الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس" علي تهنئة صديقة الفنان بيشوي طاهر نجم مسرح مصر بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ونشر أوس أوس صورة لهعبر حسابه برفقة بيشوي من كواليس إحدي عروض مسرح مصر، وعلق قائلًا: "كل سنة وإنت طيب يابيشوووو وعقبال مليون سنة يادكتور".
يذكر أن أوس أوس احتفل أمس
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أوس أوس يهنئ بشوي طاهر بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.