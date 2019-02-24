في عيد ميلاد محمود الجندي.. تعرف على أهم المحطات في حياته الفنية

الفنان محمود الجندي

يحتفل الفنان محمود الجندي، اليوم الأحد، بعيد ميلاده ال74، كما أنه يعد من أهم النجوم على الساحة الفنية، حيث وضع لنفسه شكلًا فى اختيارته لأعماله الدرامية والسينمائية، بالإضافة لحرصه الشديد على عدم خوض تجارب فنية غير محسوبة، وهو ما جعله يتقدم إلى الصفوف الأولى بين نجوم الساحة الفنية بسرعة الصاروخ.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز المحطات في حياته الفنية:

درس الجندي في مدرسة الصنايع.

تخرج في قسم النسيج وعمل في أحد المصانع ثم تقدم إلى "المعهد العالي" للسينما وتخرج عام 1967.

شارك الجندى فى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية أيضاً.

وكانت من أشهر أعماله إنها حقًا عائلة محترمة، البرنسيسة، الشهد والدموع، ابن حلال، أبنائي الأعزاء شكرًا، واحد من الناس .

لم يقتصر على التمثيل فقط بل كان يغني أيضًا

حيث أصدر ألبومًا غنائيًا بصوته تحت عنوان "فنان فقير"، وكانت جميع أغاني الألبوم من كلمات الشاعر فؤاد حداد.

على الرغم من أن الجندى لم يلعب دور البطولة المطلقة واكتفى بالأدوار المساعدة في السينما، إلا أنه قدم العديد من الشخصيات المميزة في أفلام ناجحة، والتى كان أبرزها "ناجي العلي، يوم مر ويوم حلو، شمس الزناتي، الفرح".

انجرف الجندي نحو الإلحاد إلا أنه وصل أخيرًا إلى اليقين بالثوابت الإسلامية، معتبرا أن هذا الحادث رسالة إلهية للتراجع عن هذه الأفكار الهدامة.