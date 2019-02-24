شاهد.. حمدي الميرغني لـ بيشوي طاهر: كل سنة وأنت جدع يا أبو الرجولة

كتبت - مي صادق

هنأ نجم "مسرح مصر" الفنان حمدي الميرغني، صديقه الفنان بيشوى طاهر بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث نشر "الميرغني" صورة تجمعه بصديقه وعلق عليها: "كل سنة وانت جدع يا صاحبي يا أبو الرجولة

ويارب تبقى سنة سعيدة عليك".

يشار إلى أن فريق مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبدالباقي، ويضم كل من "علي ربيع، محمد عبدالرحمن "توتا"، حمدي الميرغني،ومصطفى خاطر، محمد أسامة "أوس أوس"،كريم عفيفي، دينا

محسن "ويزو"، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوي طاهر، محمد توب.

جدير بالذكر أن حمدى الميرغني يشارك في مسلسل"سوبر ميرو" بطوله إيمى سمير غانم وبيومى فؤاد ومحمد ثروت، وملك قوره ومحمد محمود وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم سمير غانم، تأليف أحمد محمدى، وإخراج وليد الحلفاوى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.