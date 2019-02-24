شاهد.. ما هو السؤال الذي ابكى شكران في “قصة حلم”؟

كتب امير فتحي في الأحد 24 فبراير 2019 08:30 صباحاً -
حلت الفنانة السورية شكران مرتجى ضيفة على الاعلامية رابعة الزيات في برنامج “قصة حلم”.
وخلال البرنامج، استقبلت الزيات جد وحفيده بحاجة للمساعدة، حيث قامت مرتجى بإجلاس الطفل قربها، قبل أن تبكي بعد أن سألتها رابعة “بتحبي تحضني ابنك أو بنتك”، قبل أن تعتذر عن سؤالها.
وكانت شكران مرتجى ذكرت في وقت سابق أنها تتألم بسبب عدم إمكانها من إنجاب أطفال، وقالت خلال اللقاء “أنا أم لولاد أخواتي، أم لكل طفل سوري وفلسطيني.. أنا أم كل الأطفال”.
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