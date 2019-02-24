شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من شهر.. فيلم Cold Pursuit يحقق 32 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Cold Pursuit الذى طرح يوم 8 فبراير الجارى، إيرادات وصلت إلى 32 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض حول العالم.

وأنقسمت الإيرادات إلى 23 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 9 مليون دولار حول العالم.

والفيلم من بطولة ليام نيسون، لورا ديرن، ميشيل ريتشاردسون، مايكل اكلوند، برادلي سترايكر، ويسلي ماكينيس، توم بيتمان، دومينيك لومباردوزي، نيكولاس هولمز، ومن إخراج هانز بيتر مولاند، وتأليف فرانك بالدوين، وكيم فوبز آيكسون.

ويدور Cold Pursuit فيلم حول رجل هادئ ويعمل كسائق نيلس لمدينة منتجعات في جبال روكي، يعيش هو وزوجته في مقصورة بعيداً عن السياح، لكن سيكون على نيلز أن يترك حياته الجبلية الهادئة عند قتل ابنه على يد تاجر مخدرات قوي، وكرجل الذي ليس لديه ما يخسره، يقوم بـ حملة للانتقام، ويستخدم هذا البطل غير المحتمل مهارات الصيد الخاصة به ويتحول من رجل عادي إلى قاتل ماهر أثناء قيامه بأخذ بالثأر لابنه، وتشعل تصرفاته حربا بين عصابات لا يمكن تخيلها، واحدة تعرف باسم فايكنج وعصابة منافس.