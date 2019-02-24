وفاة الفنان مصطفى الشامي

اسماء السيد -

""الخليج 365"" من القاهرة: توفي ظهر أمس الفنان القدير مصطفى الشامي عن عمر يناهز 74 عاماً بعد أزمةٍ صحية استمر لأكثر من اسبوعين رقد خلالها في إحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج. فيما شيعت جنازته ليوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة بمحافظة الدقهلية.

والجدير ذكره أن الراحل قدّم العديد من الأدوار الصغيرة في السينما والتليفزيون على مدار نحو 4 عقود. منها في "أزواج طائشون"، "ومسلسل "ضد التيار"، "الوتد"، "ليالي الحلمية 4"، "الفرار من الحب". علماً أنه التحق بكلية التجارة بعد أن رفضت عائلته التحاقه بمعهد التمثيل أو كلية الفنون التطبيقية، لكنه، في النهاية، فضل احتراف التمثيل بعد تخرجه من الجامعة