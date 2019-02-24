شكرا لقرائتكم خبر عن لاشينة لاشين أم محمد نجاتى وزوجة أحمد حلاوة فى مسلسل "ابن أصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة لاشينة لاشين إلى فريق عمل مسلسل "ابن أصول"، التى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال وسوزان نجم الدين، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل وهو من سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجى.

وقالت لاشينة لاشين لـ"الخليج 365"،أنها سعيد جدا بالتعاون مع أسرة المسلسل ككل، لافتا إلى أنها تجسد شخصية زوجة الفنان أحمد حلاوة، ووالدة محمد نجاتى، متمنيا أن هذا دور والعمل يحظى بقبول من الجمهور.

يذكر أن "ابن أصول" بطولة حمادة هلال، رانيا منصور، آيتن عامر، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.