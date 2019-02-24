كفالة مليون دولار للمغني الأمريكي آر كيلي في تهم الاعتداء الجنسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر قاض بكفالة قدرها مليون دولار للمغني الأمريكي الحائز على جائزة جرامي الموسيقية آر كيلي، السبت، في اتهامات الاعتداء الجنسي على 3 قاصرات وامرأة بعدما قدم ممثلو الادعاء تفاصيل جديدة في القضية.

ويواجه المغني، الذي يبلغ من العمر 52 عاما واسمه الحقيقي روبرت كيلي، اتهامات منذ سنوات بسوء السلوك الجنسي مع نساء وفتيات قاصرات.

ووجهت إلى كيلي 10 اتهامات، الجمعة، بعد نحو شهرين من بث شبكة لايف تايم التلفزيونية سلسلة أفلام وثائقية، مدتها 6 ساعات بعنوان (سيرفايفينج آر كيلي) "النجاة من آر كيلي"، اتهمته فيها نساء كثيرات بسوء السلوك الجنسي والاعتداء عليهن.

وأمر القاضي كيلي أيضا بعدم التواصل مع أي امرأة أقل من 18 عاما، ويحمل كل اتهام عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات كحد أقصى.

وقال محاميه ستيفن جرينبرج للصحفيين إنه يتوقع إطلاق سراح كيلي في مطلع الأسبوع، وأضاف "لم أشهد أي أدلة ولا يوجد أي سبب يدفع أحدا كي يصدق أن هذه المزاعم معقولة".

وينفي كيلي صاحب أغنية "آي بيليف آي كان فلاي" الشهيرة منذ سنوات اتهامات الاعتداء الجنسي.

وفاز كيلي بجائزة جرامي 3 مرات، وله رصيد من الأغنيات الناجحة الأخرى مثل "بامب إن جريند" و"يور باديز كولين".