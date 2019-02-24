شكرا لقرائتكم خبر عن "دستة أغانى ميتال".. فرقة ميراث تطلق ألبومها الجديد 3 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت فرقة الميتال التونسية ميراث من وضع لمساتها الموسيقية الأخيرة على مشروع ألبومها الغنائية الجديد "SHEHILI "، والذى تستعد لإطلاقه بشكل رسمي لجمهورها مساء الأحد 3 مارس المقبل.

ويضم الألبوم الجديد "دستة" أغنيات تغنى خلالها باللغة العربية والإنجليزية وتقدم خلاله توليفة موسيقية خاطفة على طريقة مزيكا الميتال التى اشتهرت بها منذ أكثر من عقد من السنوات، منها “Darkness Arise” و"Mersal" و"Monster In My Closet"، ويعيدها إلى الساحة الفنية بعد غياب قرابة 3 سنوات عن ألبومها الأخير "Legacy".

"أردنا تقديم الألبوم الجديد فى شكل حكاية متصلة ومنفصلة، وبشكل موسيقى جديد علينا".. هكذا اختزل إلياس بوشوشة عضو الفرقة ما تسعى ميراث لتقديمه خلال الألبوم، بمحاولة توصيل قصص أغنياته ببعضها البعض بشكل مصور، على شكل حلقات متواصلة، بدأتها بكليب "dance"، الذى انتهى بكلمة "يتبع"، وتقدم خلال انطلاقة غنائية جديدة فى مشوارها الفنى الممتد لأكثر من عقد ونصف، نتاجها 4 ألبومات غنائية وأكثر من 400 حفل فى أنحاء العالم، حفرت خلاله اسمها كواحدة من أبرز تجارب موسيقى الميتال التونسية.