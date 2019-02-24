مي عمر وسط الأشجار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الفنانة مي عمر صورًا وسط الأشجار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وظهرت مي في الصور بإطلالة كاجوال وسط الأشجار، مرتدية نظارة، وقد حازت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن الفنانة مي عمر تواصل حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا

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