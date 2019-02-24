شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر للموسم الثانى من مسلسل Marvel’s Cloak & Dagger والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Freeform عن أول تريلر للموسم الثاني من المسلسل التلفزيوني "Marvel’s Cloak & Dagger" الذى سيبدأ الخميس 4 أبريل المقبل، في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

المسلسل من بطولة أوليفيا هولت، أوبري جوزيف، إيما لاهانا، جلوريا روبن، أندريا روث، وج. إيفرمور.

وتتبع القصة تاندي بوين (هولت) وتيرون جونسون (جوزيف)، ويشترك هذان المراهقان، من خلفيات مختلفة، ولكنهم يكتشفون قدرات غير عادية في أنفسهم، ويجدون أو وجودهم بجانب بعضهم البعض أفضل من وجود كل منهم بمفرده، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".