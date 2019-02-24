عمرها 32 عامًا.. إسعاد يونس تفتح صندوق ذكرياتها بصورة من مسلسل بكيزة وزغلول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بكيزة وزغلول" يعتبر واحدًا من المسلسلات الكوميدية الرائعة فى القرن الماضى، والذى أنتج عام 1986 وحققت نجاحًا كبيرًا فى مصر والوطن العربى.
كواليس مسلسل بكيزة وزغلول
نشرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، صورة من صندوق ذكرياتها، من كواليس مسلسل بكيزة وزغلول، برفقة سهير البابلى وسعاد نصر وشريف منير.
يذكر أن مسلسل بكيزة وزغلول من تأليف إسعاد يونس وبطولة سهير البابلى وصلاح قابيل ومصطفى متولى وزوز نبيل وشريف منير، وإخراج أحمد بدر الدين وأنتج عام 1986.
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