شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يقرر طرح ألبومه الجديد في شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب هيثم شاكر لليوم السابع إنه انتهى من تسجيل 12 أغنية من البومه الجديد ويعمل حالياً عمليات المكساج ووضع اللمسات الأخيرة عليه لطرحه في موسم شم النسيم وهناك مفاوضات لتقديم أكثر من حفلة في نفس الموسم ولكنه لم يستقر على إحداها حتى الآن.

الجدير بالذكر أن ألبوم هيثم شاكر يضم الألبوم الجديد 12 أغنية، منها أغنية "ما توصونيش" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، و"لحقتينى" كلمات نادر عبد الله ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، و"احنا افترقنا" كلمات رمضان محمد ولحن شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

كما يتضمن الألبوم أغنية "بحبك لنفسى" لحن وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بابى مفتوح" كلمات أيمن بهجت قمر ولحن عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، و"جاب الكلام بعضه" كلمات أمير طعيمة ولحن تامر على وتوزيع شريف مكاوى، "راحتى وياك" كلمات محمد عاطف ولحن تامر على وتوزيع شريف مكاوى، و"ما تغيبوش" كلمات سلامة على ولحن محمد يحى وتوزيع أحمد إبراهيم، و"مهما بعدنا" كلمات محمد رفاعى ولحن وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "راحوا" كلمات بهاء الدين محمد ولحن أحمد صلاح حسنى وتوزيع أحمد إبراهيم.