بالصور| كواليس تصوير مشهد خطير لمارجو روبي في أحدث أفلامها "Birds of Prey"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة الأمريكية، مارجو روبي، تصوير عدد من مشاهدها الخارجية بفيلم المغامرات والجريمة "Birds of Prey"، والتي تجسد خلاله شخصية "هارلي كوين" الشهيرة ضمن أبطال القصص المصورة الخاصة بعالم "DC"، وذلك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وظهرت روبي بكواليس الفيلم وهي تؤدي أحد المشاهد الخطرة، والتي قامت خلاله بالقفز من على متن شاحنة، وستدور أحداث الفيلم حول بدايات شخصية "هارلي كوين" وما أوصلها في النهائية لشخصية مجنونة وغير عقلانية والتي تتعاون مع الجوكر لنشر الفوضى في الشوارع.

ويشارك مارجو البطولة نخبة من نجوم هوليوود والنجوم الشباب، منهم ماري إليزابيث وينستيد، أيوان ماجريجور، ستيفن ويليامز، ومن المقرر طرحه تجارياً بشهر فبراير من العام المقبل.

وظهرت مارجو روبي بشخصية "هارلي كوين" بأحداث فيلم الأبطال الخارقين "Suicide Squad" عام 2016، والذي شارك ببطولة نخبة من النجوم منهم ويل سميث، فيولا ديفيس، جاريد ليتو، ديفيد هاربر، وتخطت إيراداته العالمية الـ700 مليون دولار، كما كما فاز بجائزة الأوسكار كأفضل مكياج.