شاهد.. مزيج من الرقص الصيني واللبناني على انغام ام كلثوم في Arabs Got Talent

كتب امير فتحي في الأحد 24 فبراير 2019 02:32 صباحاً -
استطاع المتسابق اللبناني نديم شرفان، أحد مصممى الرقصات، إبهار لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب «Arabs got talent» بعرض فريد من نوعه، حيث قدمت الفرقة على المسرح رقصة على أنغام أغنية أم كلثوم.
وأشادت لجنة التحكيم بالأداء الحركي التي قدمته الفرقة على المسرح، وأعطت أعضاء لجنة التحكيم التصويت بنعم لهم، تقديرًا لموهبتهم المختلفة.
يذكر أن الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب «أراب جوت تالنت» انطلقت أولى حلقاته اليوم على فضائيات MBC مصر، وتضم لجنة تحكيمه كلا من الفنان أحمد حلمى، نجوى كرم، وعلى جابر.
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