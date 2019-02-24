شاهد… عمرو اديب يسخر من امير قطر بعد مقاطعته القمة العربية – الاوروبية!

كتب امير فتحي في الأحد 24 فبراير 2019 02:32 صباحاً -
سخر الإعلامي عمرو أديب من أمير قطر تميم بن حمد بعد رفضه المشاركة في القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ؛ بسبب أن الدعوة الواردة من مصر جاءت عن طريق السفارة اليونانية.
وقال عمرو اديب: «معلش خيرها في غيرها وابقي احضرنا في القمة العربية الأوروبية 2050 تكون العلاقات مع قطر اتحسنت وبقت كويسة يعني.. وابن ابنك يكون موجود ونبقي نبعتله على السفارة اليونانية».
وتابع خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «بقولك يا تميم اركب الطيارة يا راجل وتعالى!».
يذكر أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أعلن مقاطعته القمة العربية الأوروبية التي تنطلق في مصر غدًا الأحد، بسبب إرسال الدعوة له عبر السفارة اليونانية.
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