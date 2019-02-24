خسائر بملياري دولار تتكبدها Nike بعد انفجار حذاء لاعب في مباراة بدوري كرة السلة

كتب امير فتحي في الأحد 24 فبراير 2019 02:32 صباحاً -

لم يمر سقوط اللاعب زيون وليامسون من فريق جامعة ديوك لكرة السلة مرور الكرام على شركة نايكي، التي انهارت أسهمها السوقية خلال يومين بقيمة فاقت ملياري دولار، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وانفجر حذاء اللاعب الصاعد، خلال أهم مباريات دوري الجامعات المنقولة على الهواء مباشرة، بعد 40 ثانية فقط من بداية المواجهة ضد كارولاينا الشمالية، حيث يقترب فريق جامعة ”ديوك“ من التأهل إلى دوري المحترفين ”أن بي إي – NBA“.

وتمزق حذاء اللاعب أثناء ارتكازه على قدمه، ما تسبب بانزلاقه وإصابته في ركبته، ليخرج من الملعب وهو يعرج، دون استكماله المباراة، التي حضرها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي غرد على تويتر متمنيًا السلامة لوليامسون.

وعلقت الشركة: ”جودة وأداء منتجاتنا يشكلان أهمية قصوى، معتبرة أن ما جرى حادث فردي ولكنها ستحقق فيما حصل“.