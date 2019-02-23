بالصور.. فعاليات اليوم الثالث من منتدي نوت بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كتب - محمد فهمي

أقيم اليوم ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة ثالث جلسات منتدي نوت بحضور الدكتورة عزة كامل رئيس المنتدي وحشد كبير من قيادات العمل النسائي وطالبات معهد التمريض والفنانة مادلين مطر والمخرج داوود عبد السيد والناقدة ماجدة موريس والناقدة صفاء الليثى ومارى تريز رئيس التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني وزهراء لنجي رئيسة والمفكرة والكاتبة اليمنية د. أمل الباشا.

وافتتح الجلسة د. عزة كامل واستعرضت محاور فعاليات اليوم من المنتدي وخاصة الموضوعات التي تتعلق بكيفية مناقشة وتناول الإعلام لقضايا المرأه.

وتقدمت مارى تريز رئيس مؤسسة التجمع النسائي الديموقراطي بلبنان بالشكر للدكتورة عزة كامل لدعمها والمشاركة للمرة الثانية في فعاليات المنتدي الذي يقام في مهرجان أسوان الدولي لأفلام

المرأة

وقالت ماري إن مؤسسة التجمع النسائي مؤسسة غير حكوميه منذ عام ١٩٧٦، وأوضحت أن هناك عدة استراتيجيات ومنها العمل علي الدفاع عن حقوق النساء وإحياء شبكة نسائية لحماية الأطفال من الزواج المبكر وتدريب الصحفيين علي السبل المثلى لتغطية قضايا المرأه في الإعلام وظهور الدور الحقيقي الفعال للمرأه داخل المجتمع.

وطالبت تريز بالحصول علي حقوق المرأة في صناعة السينما ودخولها بشكل أكبر سواء في التصوير والإنتاج أو الإخراج وعقب انتهاء كلمتها تم عرض فيلم لبناني قصير عن المرأة في لبنان ويرصد الفيلم دور المرأه في الإعلام ويوضح أنها ليست سلعة للترفيه

والتسلية وكأنها جسد فقط.

وعبرت زهراء لانجي من ليبيا عن سعادتها البالغة لمشاركتها للمرة الثالثة بمنتدي نوت ومهرجان أسوان وتحدثت عن القوي الناعمة والمرأة والثقافة ودورها في التصدي للإرهاب.

وقالت زهراء: نحن في ليبيا نحتاج إلى إعادة إعمار وتأهيل للنفوس وليس محاربة للإرهاب فقط فمشاركة المرأة في نشر الأمن والسلام لا تحتاج فقط إلى المناقشات علي الطاولات ولكن إلى إعادة التأهيل النفسي، ثم عرضت زهراء فيلما قصيرا تحت عنوان "حكاية صمود" وتدور أحداثه في مدينة بنغازى وتبرز مدي الدمار الذي وقع بها والآثار النفسية والجسدية التي وقعت علي أهالى المدينة من الحرب.

كما تحدثت أمل الباشا من اليمن عن الحرب التي أصابت ودمرت مدن عديدة في دولتها وقدمت فيلما قصيرا بعنوان "قلوب من زجاج" إنتاج مؤسسة الكرامة وترصد أحداثه الدمار الذي أصاب اليمن من الحرب ومعاناة أهالي البلد وعقب عرض الأفلام تم فتح باب مناقشتها مع الحضور.