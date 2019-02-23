تعرف علي تفاصيل حفل الهضبة القادم في جامعة MSA

عمرو دياب

كتبت - إيمان العوضي :

أعلنت الصفحة الرسمية لجامعة أكتوبر للعلوم والآداب MSA، عن استضافة السوبر ستار عمرو دياب، لإحياء الحفل الغنائي السنوي للجامعة، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل.

ومن المتوقع أن يشعل الهضبه الحفل بباقة من أجمل أغانية التي تملأ

جمهوره ومحبيه بالحماس، و تتنوع بين القديم والحديث منها "قمرين، يا أجمل عيون، معاك قلبي، تقدر تتكلم، أحلي وأحلي، معدي الناس، وغيرها"، بالإضافة لبعض أغنيات الألبوم الجديد كل حياتي.جدير بالذكر أن الحفل مجاني، وتم تخصيصه فقط لطلبة الجامعة الحاليين وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة وغير مسموح لحضور أي فرد غير مقيد بها حتي وإن كانوا مرافقين، كما تم التنويه الي أن أي طالب لا يحمل بطاقة الجامعة لن يتمكن من الإنضمام للحفل وعليه استخراج أخر جديد قبل الموعد المحدد.