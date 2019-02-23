فضيحة جنسية تضرب صديق دونالد ترامب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواجه روبرت كرافت، مالك نادي “نيو إينغلاند باتريوتس” المتوج هذا الشهر بلقب دوري كرة القدم الأمريكية، اتهامات بطلب خدمات جنسية، وجهتها له السلطات الأمريكية.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فإن شرطة مدينة جوبيتر في ولاية فلوريدا، أعلنت أن الاتهام لكرافت صاحب الـ 77 عاما، جاء في إطار تحقيق بنشاطات منتجع صحي يتضمن مركز تدليك، ويشكل ستارا لشبكة دعارة.

فريق نيو إينغلاند، يعتبر من أبرز فرق هذه الرياضة ذات الشعبية الواسعة في الولايات المتحدة، وفاز في 3 فبراير الجاري على لوس أنجلوس رامس في مباراة الـ”سوبر بول”، ليتوج بلقب الدوري للمرة السادسة في تاريخه، وللمرة الثالثة في آخر 5 مواسم.

قائد شرطة جوبيتر دانيال كير، قال: إن لدى السلطات أشرطة مصورة تظهر ضلوع 25 شخصا بطلب خدمات جنسية، الشرطة فوجئت لدى اكتشافها أن رجل الأعمال كرافت كان من رواد المركز، نحن صدمنا كما غيرنا.

كرافت - وهي صديق مقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب – بدوره نفى الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلا.. وجاء في بيان لمتحدث باسمه: ننفي بشكل قاطع ضلوع السيد كرافت في أي نشاط غير قانوني، لأن المسألة قضائية، لن ندلي بأي تعليق إضافي.

الاتهامات جاءت في إطار تحقيق حول الاتجار بالبشر بدأ قبل 8 أشهر، وشمل إخضاع 5 منتجعات صحية ومراكز تدليك للمراقبة، وإغلاق 10 أخرى، في قضية يقول المحققون إنها تشمل شبكة واسعة تصل إلى مدينة نيويورك الأمريكية والصين.

الشرطة أوضحت أن الأشرطة المصورة تظهر زيارة كرافت لأحد هذه المنتجعات مرتين، ودفعه الأموال لقاء خدمات جنسية داخله.

وتقدر ثروة كرافت بنحو 6.6 مليار دولار بحسب مجلة “فوربس” الأمريكية، وكان ضمن لائحتها لأغنى 400 شخص في العالم عام 2018.