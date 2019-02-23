تعرف على عدد وأغرب الهدايا في حفل زفاف الأميرة الراحلة ديانا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتادت الأسرة الملكية البريطانية على تلقي الهدايا خلال حفلات الزفاف، من الأقارب والأصدقاء؛ تعبيرا عن فرحتهم، إلا أن بعض حفلا الزفاف الملكية شهدت بعض الهدايا الغريبة.

صحيفة “ميرور”الإنجليزية، ذكرت أنه بعد وفاة الأميرة ديانا في حادث سير مأساوي، تزوج الأمير تشارلز من كاميلا في حفل زفاف أقيم في قاعة “وندسور غيلدهول”، في الـ9 من شهر أبريل عام 2005، وتبعه حفل رسمي لاستقبال المدعوين في قلعة “وندسور”.

الصحيفة أشارت إلى أنه تم الكشف مؤخرا أن هذا الزفاف سبقه عدد من القواعد الغريبة، حيث أنه في الدعوات التي أرسلت إلى حوالى الـ800 شخص ذُكر أن استخدام الكاميرات والهواتف أمر محظور، ولكن القاعدة الأشد غرابة كانت حظر هدايا الزفاف.

وأوضحت أن السبب في عدم تلقي الهدايا هو تجنب الأمير تشارلز الإحراج الذي قد تتسبب به بعض منها كما حدث معه ومع الأميرة ديانا يوم زفافهما، حيث أنه بعد زواجهما ورد أن الزوجين أحرقا أو تخلصا من الكثير من الأغراض الغريبة بين الهدايا البالغ عددها 6 آلاف هدية، والتي تضمنت فرشاتي أسنان باللونين الوردي والأزرق.