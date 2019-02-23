حياة افتراضية ساخرة لميجان ماركل والأمير هاري بعد الحمل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدمت أليسون جاكسون، مصورة المشاهير الساخرة، محاكاة لكل ما تتطلبه الحياة بين الزوجين، استعدادا لاستقبال ميجان ماركل وزوجها الأمير البريطاني هاري لمولودهما الأول.

أليسون جاكسون اكتسبت شهرتها بالتقاطها صوراً ساخرة تصور الحياة المالكية عن طريق استخدام أشخاص يشبهوا أفراد العائلة المالكة، وفي سلسلتها الأخيرة، صورت كيف يمكن أن يقضي دوق ودوقة “ساسكس”، الأشهر الأخيرة قبل ولادة ميجان، عن طريق استخدام أشخاص شديدي الشبه حتى بدا مقنعين تماماً في الصور ولم يستطع الكثيرون تفريقهما عن الأمير وزوجته.

وظهر شبيها ميجان وهاري، يختاران أسماء للطفل القادم، كما ينتقي الزوجان ملابس للطفل، ويمارسان التمارين “أيروبكس” قبل الولادة، ونرى الممثل الذي يقوم بدور الأمير هاري يحاول الاستماع إلى نبضات قلب الطفل، وفي لقطة أخرى، يُشاهد وهو يقيس نبض طفله.

كما تظهر الصور ما يمكن أن يفعله هاري عندما لا تكون ميجان بقربه، حيث صُور وهو يشرب كمية كبيرة من الشراب، أو يأكل الهمبورجر بينما يسمك في يده كتاب عن النباتيين.

أليسون قالت خلال قلائها ببرنامج This Morning: إن لقطاتها تسببت لها في العديد من المشاكل سابقاً، وإنها تفكر باستمرار ما إذا كان ينبغي لها أن تفعل هذا أم لا، وإنها ستتوخى الحرص.