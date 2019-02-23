صور.. علياء بهات وصيفة شرف بالأزرق والأصفر في زفاف صديقتها المقربة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

للجانب الاجتماعي أهميته بالنسبة للنجمة الشابة علياء بهات، لذلك نجها تقضي وقتا بعيدا عن مشاريعها السينمائية العديدة للانضمام إلى أصدقائها في حفل زفاف.

بهات خطفت الأنظار أثناء حضورها حفل زفاف صديقة مقربة، وقامت بدور وصيفة شرف فى الحفل إلى جانب مجموعة من صديقات العروس، حيث ارتدت في الحفل فستان حريرى طويل باللونين الأزرق والأصفر، مع الأقراط الذهبية المتلألئة.

نشرت ممثلة “حيدر” مجموعة من الصور المذهلة لنفسها وغيرها من وصيفات الشرف وهن يحطن بالعروس، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، خلال مباركتها للعروس قبل وأثناء حفل الزفاف.

الفيلم الأخير لعلياء ، هو “جولي بوي”، مع الممثل رانفير سينج، حيث استطاع العمل تحقيق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، ولا زال قادر حتى الأن على حصد المزيد من المكاسب المادية أو الفنية، وقد أشاد الجميع بالنجوم الذين اشتركوا في العمل الى جانب الإخراج وغيره.

وقد انتهت علياء مؤخرا من تصوير فيلمها القادم “كالانك” مع فارون داوان، الفيلم أيضا يضم النجوم مادوري ديكسيت, سانجاي دوت، سوناكشي سينها و اديتيا روي كابور.