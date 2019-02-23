«ويزو» تكشف عن أغرب هدية من زوجها في «الفلانتين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية دينا محسن، الشهيرة بـ «ويزو»، نجمة «مسرح مصر»، عن أول هدية تلقتها من زوجها شريف حسني قبل زواجهما بمناسبة الفلانتين.

ويزو قالت خلال لقائها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية cbc: «أول هدية كانت في كواليس المسرح، وكانت عبارة عن لفتين كبار مميزتين، وأثناء فتحي إحداهما وجدت رائحة غريبة تنبعث منها، فكانت الهدية عبارة عن “حلة محشي، وكفتة مكتوب بها كلمة بحبك”».

وأكد زوجها أنه حاول تقديم شيء رومانسي مميز خاصة أنها تحب المحشي، بالإضافة إلى أن الهدية الأخرى كانت عبارة عن دبدوبين حتى لا تغضب من الهدية.

نجم «مسرح مصر»، قالت خلال اللقاء، غنها تعرفت على زوجها خلال دراستها بالجامعة حيث كانا في نفس الكلية ولكن كل منهما في قسم مختلف، مشيرة غلى أن زوجها كان مشهورًا جدًا أثناء الدراسة وكان الوحيد الذي يستطيع إضحاكها.

وتابعت، أنه هو الوحيد من أصدقائها الذي دخل بيتها والوحيد الذي تقدم لها وهو الذي ارتبطت به، واستغرقت فترة خطوبتهما وقتها شهرين فقط.