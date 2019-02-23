أحمد زاهر يوجه رسالة لجمهوره بعد الحادث.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري أحمد زاهر، لحادث سير خلال الساعات الماضية، تسبب في تهشم سيارته.

ورد الفنان أحمد زاهر، على تساؤلات متابعيه حول حالته الصحية في تصريحات صحفية قائلًا: «أنا بخير ولم أتعرض لإصابات، وفوجئت بكم كبير من الاتصالات من أصدقائي للاطمئنان علي، ولكن أجزاء كثيرة من سيارتي تهشمت ولا أقول سوى الحمد لله على كل شيء».

وكان أحمد زاهر، قد خضع لجراحة خلال الفترة الماضية أجلت تصوير جزء من دوره في الفيلم، وذلك بعد سقوطه بإحدى الفتحات الموجودة على المسرح خلال تقديمه الفنان تامر حسني في الحفل الذي أقيم داخل ساحة مول كايرو فيستيفال سيتي، احتفالًا بنتجاح البوم “عيش بشوقك”.

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد زاهر، في بطولة فيلم «زنزانة 7»، بطولة كل من، أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبري ومنة فضالي ومايا نصري وأحمد التهامي ومنى منير وأيمن كشك وأشرف عبدالعزيز، وتأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.