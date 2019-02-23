كندة حنا تستعيد ذكريات زواجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة السورية كندة حنا، ذكريات زواجها من المخرج ناجي طعمة، ونشرت صور لحفل زفافهما عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

كندة حنا، علقت على الزيارة: «متل ها اليوم بالسنة قررنا حبيبي ناجي وأنا نعمل عيلة، وإن شاء الله ما بيجمعنا غير الحب والتفاهم ويحمي ثمرة عمرنا، الفارس والكتاكيت».

يُذكر أن كندة تزوجت من ناجي طعمي يوم 22 فبراير عام 2013 بعد خطوبة استمرت لأشهر قليلة، ورُزق الثنائي بابنهما الأول فارس سبتمبر 2013، ثم انجبت توأمها كاتاليا وكريستينا سبتمبر 2014.

يذكر أن كندا حنا، ستشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «هارون الرشيدي»، وتدور أحداثه باللغة الفصحى، وهو من تأليف عثمان جحا، وإخراج عبدالباري أبو الخير، وبطولة 120 فنانًا من النجوم الأبطال، والممثلين الثانويين والكومبارس، ومنهم: قصي خولي، وعابد فهد، وكاريس بشار، وكندة حنا، وياسر المصري، وديما بياعة، وحبيب غلوم، وعبدالمحسن النمر، وديما الجندي، وأسيل عمران، وغيرهم الكثير من الأسماء اللامعة.

وكندة تعتبر من اكثر النجوم نشاطًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها تواظب على نشر صور من يومياتها الخاصة عبر صفحاتها وترد على تعليقات متابعيها بنفسها.