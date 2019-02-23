داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية داليا البحيري، بعيد ميلاد ابنتها قسمت بحضور زوجها رجل الأعمال حسن سامي.

ونشرت داليا البحيري، صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، والذي شارك فيه عدد ن أفراد أسرتها وعلقت على الصور قائلة: «عالمي».

من ناحية أخرى تقوم داليا البحيري حاليا بتصوير الجزء الرابع من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، مع رجاء الجداوي، خالد سرحان، شيماء سيف، سمير غانم، ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ أول يوم في عرضه، ولذلك تعددت أجزاوه.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع أمل رزق، أميرة العايدي، وعدد من النجوم

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، أجلت استئناف الفنانة داليا البحيرى على حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي، لجلسة 6 أبريل المقبل، لإتمام أوراق التصالح.

وحضرت الفنانة داليا البحيري، برفقة أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، والذي طالب بالتصالح مع وزير المالية خلال إجراءات الاستئناف على حكم حبسها عامين، واتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، حيث تم فحص جميع إيراداتها خلال فترة التهرب الضريبي لعام 2015.