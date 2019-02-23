عمرو دياب يشعل جامعة مصر للعلوم بحفل جماهيري حاشد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الميجا ستار عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما داخل ملاعب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضم الآلاف من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا علي مشاركة “الهضبة” في أولى سهراته اللايف بمدينة ٦ أكتوبر بعد غياب قرابة ال ١٢ عام.

وتميز الحفل بأجواء اللايف العالمية من حيث التجهيزات والتأمين من قبل رجال الشرطة والحرس الخاص، حيث تم إغلاق جميع الشوارع المحيطة بالجامعة، وتم السماح بالمرور للمترجلين ممن يحملن تذاكر الحفل فقط.

ومن جانبه حرص الهضبة علي إرضاء الالاف من جمهوره بجرعة كبيرة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من “الليلة ” التي افتتح بها الحفل وحرص بعدها علي تحية الجمهور ووجه الشكر لكل من ساهم في وجوده معهم علي رأسهم صديقه وليد منصور، ثم قدم “قمرين” ،”ده لو اتساب، و”اجمل عيون ” ،”يتعلموا”، “تملي معاك”، “وياه”، “أنت مغرور”، “برج الحوت”، “معاك قلبي”، “هدد”، “العالم الله”، “حبيبي يانور العين”، “الله علي جماله”، “ليلي نهاري”، “باين حبيت”،” وياه”، “خلينا لوحدينا”، “نغمة الحرمان”، و” كنت في بالي”، وغيرها ممن قدمها علي مدي قرابة الساعتين.

ويعتبر الحفل التعاون ال ٢٦ بين الهضبة والمنظم المتميز وليد منصور وهو ما يؤكد علي ثقة النجم الكبير في منصور لإخراج الحفل بمواصفات عالمية وبما يتوافق مع أفكاره المتجددة.

والحفل من تنظيم وليد منصور وإشراف المستشار حسن شندي ويشارك بتراسات الإضاءة وال led screens وليد الحريري وتصميم المسرح ومدرجات ال vip تامر فوزي وصوت جورج سعيد.

كما تم طرح عدد محدود من تذاكر الحفل، نظرا لأن المكان المقام به الحفل لا يتسع سوى ل ٨ أو ١٠ آلاف فرد وتترواح أسعار التذاكر ما بين ٤٠٠ جنيه للجمهور من الواقفين في المساحة امام خشبة المسرح و٧٥٠ و١٠٠٠ جنيه للفرد في المنطقة المخصصة لل vip .