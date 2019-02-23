هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها حلا بصور من طفولتهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

هنا نشرت صورة حديثة ونادرة لها مع شقيقتها حلا من طفولتهما، وعلقت عبر حسابها الخاص وقالت إنها سعيدة جدا أن حلا موجودة بحياتها وأنها عادت لتنير سماء آل شيحة وتعود لنجوميتها.

هنا احتفلت أيضا في نفس الوقت بعيد زواج والديها، ونشرت صور لهما، وتمنت لهما السعادة الدائمة، وقالت إن حب والديها لها هو الحب الأبدي الدائم وغير المشروط.

جمهور هنا هنأها بمناسبة عيد زواج والديها وأيضا بمناسبة عيد ميلاد شقيقتها الفنانة حلا شيحة، من خلال عدد كبير من التعليقات.

حلا شيحة عادت للفن العام الماضي بعد فترة اعتزال طويلة استمرت لأكثر من 12 عاما، ومن المقرر أن تشارك في بطولة مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان، وسيتم عرضه في شهر رمضان الكريم.

هنا شيحة ظهرت مؤخرا مع زوجها الفنان أحمد فلوكس في برنامج «أنا وبنتي»، للفنان شريف منير وابنته أسما، وتحدثا عن قصة حبهما.