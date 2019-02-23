مدحت صالح يتألق فى حفل تخرج تجارة عين شمس بالمنارة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي أحيا الفنان المصري مدحت صالح واحدة من أقوى حفلاته لهذا العام بمناسبة تخرج دفعه ٢٠١٨ لكليه تجارة جامعة عين شمس، وذلك داخل مسرح المناره بالتجمع الخامس بحضور الآلاف من الطلاب. وبدأ الحفل بتكريم دفعه ٢٠١٨ من الطلاب ومراسم التخرج والاحتفال، والحفل من تنظيم better event& media سامح مراد ومصطفى مرتضى. ووصل الفنان المصري مدحت صالح إلى مقر الحفل وصعد إلى المسرح على أغنية “زى ما هي حبها”، وبعد ذلك قام بغناء العديد من أشهر أغانيه، وسط أجواء من الفرح والرقص بين الطلاب والتقاط الصور السيلفي والفوتوغرافية. وفى نهايه الحفل قام عميد الكلية بالصعود إلى مسرح الحفل لتكريم النجم مدحت صالح وسط تصفيق وصيحات الطلاب.

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