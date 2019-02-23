عادل إمام تسبب في اعتزال مؤلف فيلم «المولد».. تعرف على القصة من صاحبها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

للمرة الأولى كُشف عن تفاصيل نهاية فيلم «المولد»، وكيف تدخل الفنان المصري عادل إمام، في تغيرها عما ورد بالسيناريو.

المؤلف محمد جلال عبدالقوي، قال خلال لقائه في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «المحور»، إنه يعتبر نفسي كاتبًا روائيًا، لأن أحد الكتاب قال له: لو حول محمد جلال عبدالقوي مسلسلاته لروايات لحصل على نوبل في الأدب.

وأوضح أنه تاب عن العمل في السينما واعتزلها نهائياً بسبب فيلم «المولد» لعادل إمام، بعد أن كتبه له خصيصًا إلا أنه اضطر لأن يخالف قناعاته بسبب منطق «الجمهور عايز كده».

وأضاف، أنه اضطر لتغيير نهاية الفيلم بيده، لأن عادل إمام لا يعاقَب في أي فيلم يظهر به، فتم تغيير مشهد النهاية، وبدلاً من العقاب، حصل المجرم على مكافأة، وهو ما جعله يخرج من هذه التجربة وقد اعتزل السينما نهائيًا.

وتابع، أنه عندما طُلب منه تغيير نهاية فيلم «المولد» قيل له نصًا: إن الأسرة يجب أن تدفع ثمن تذكرة السينما 3 مرات لكي يكسب المنتج، فلا يمكن أن تكون نهايته معاقبة البطل.